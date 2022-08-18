У квітковій сукні з декольте: чарівний образ Людмили Барбір

Телеведуча продемонструвала гарний аутфіт у вбранні з принтом.

Людмила Барбір потішила фоловерів новою світлиною, на якій вона продемонструвала новий гарний образ.

Ведуча постала у синій сукні з квітковим принтом і пікантним декольте.

Люмила Барбір / Фото: Instagram Людмили Барбір

Аутфіт Барбір доповнила зачіскою з локонами і ніжним макіяжем. Позувала вона у студії "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, квіткові вбрання обожнює перша леді США Джилл Байден. Нещодавно вона вийшла у світ у рожевій сукні міді з квітковим принтом, яку скомбінувала із бежевими слінгбеками на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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