У квітковій сукні з рюшами і пітонових сандалях: японська принцеса Айко в об'єктивах папараці

Фотографи зазнімкували, як японський імператор Нарухіто, його дружина імператриця Масако і їхня донька – принцеса Айко гуляли імператорською віллою Насу.

Принцеса Айко мала милий вигляд. На ній була зелена сукня міді у квітковий принт із рюшами, яку вона скомбінувала з бежевими сандалями з пітонової шкіри.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Айко / Фото: Getty Images

Свій образ вона доповнила молочною сумкою із коричневою облямівкою, акуратним укладанням, білою захисною маскою і лаконічними сережками.

Імператриця Масако одягла чорний жакет, білий топ і білі штани-кльош. взута вона була у білі туфлі із чорними носками. Аутфіт Масако завершила комплектом прикрас із камінням.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Айко / Фото: Getty Images

Імператор Нарухіто обрав для свого виходу блакитну сорочку у смужку з короткими рукавами, чорні штани і туфлі.

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