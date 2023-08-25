У квітковій сукні з рюшами і пітонових сандалях: японська принцеса Айко в об'єктивах папараці

Принцеса Японії любить носити ніжні та жіночні сукні.
Фотографи зазнімкували, як японський імператор Нарухіто, його дружина імператриця Масако і їхня донька – принцеса Айко гуляли імператорською віллою Насу.
Принцеса Айко мала милий вигляд. На ній була зелена сукня міді у квітковий принт із рюшами, яку вона скомбінувала з бежевими сандалями з пітонової шкіри.
Свій образ вона доповнила молочною сумкою із коричневою облямівкою, акуратним укладанням, білою захисною маскою і лаконічними сережками.
Імператриця Масако одягла чорний жакет, білий топ і білі штани-кльош. взута вона була у білі туфлі із чорними носками. Аутфіт Масако завершила комплектом прикрас із камінням.
Імператор Нарухіто обрав для свого виходу блакитну сорочку у смужку з короткими рукавами, чорні штани і туфлі.
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