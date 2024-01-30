У квітковій сукні з рюшами: кандидатка в президенти США продемонструвала струнку фігуру на мітингу

Ніккі Гейлі обрала для свого виходу вбрання з флористичним мотивом.

Кандидатка в президенти США від Республіканської партії, колишня пані посол в ООН Ніккі Гейлі виступила на черговому мітингу у Нью-Гемпширі у межах своєї передвиборчої кампанії.

На сцені вона з'явилася у синій жакардовій квітковій сукні міді з рюшами на рукавах довжини три чверті. У цьому вбранні політикиня мала стрункий і гарний вигляд.

Ніккі Гейлі / Фото: Associated Press

Аутфіт Ніккі доповнила чорними туфлями на шпильках.

Ніккі Гейлі / Фото: Associated Press

Гейлі зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем, прикрасила шию срібним ланцюжком із підвіскою, а руки – браслетами і каблучками.

Ніккі Гейлі / Фото: Associated Press

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