У квітковій сукні з V-подібним декольте: кронпринцеса Вікторія вийшла в світ з чоловіком

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

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27 липня 1225 року церква Святої Марії у Вісбю була освячена єпископом Бенгтом. І вчора, 27 липня, виповнилося 800 років від того урочистого дня. Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель зібралися разом із безліччю жителів Готланду, щоб відсвяткувати річницю собору.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Майбутня королева одягла ніжно-блакитну сукню з квітковим принтом, неглибоким V-подібним декольте і короткими рукавами. Вона поєднувала вбрання з нюдовими замшевими туфлями-човниками на підборах, блакитним маленьким клатчем Bottega Veneta, волосся зібрала в пучок, зробила макіяж і доповнила образ золотим ланцюжком з підвіскою на шиї та сережками-висячками.

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринц Даніель одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку та блакитну краватку в принт.

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Церква Святої Марії у Вісбю / © Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, раніше ми показували вам фото принцеси Вікторії зі святкування її 48-го дня народження. Сім’я тоді зібралася в Палаці Солліден, де зазвичай вони проводять літню відпустку.

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram