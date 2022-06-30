У квітковому комбінезоні та пудрових туфлях: мама герцогині Кейт відвідала Вімблдон

У сім'ї Міддлтонів завжди дуже любили теніс. Учора батьки герцогині Кембриджської – Керол та Майкл Міддлтони – відвідали третій день турніру на Вімблдоні.

Керол та Майкл Міддлтони були помічені на тенісному корті папараці, коли розпочався третій день турніру у Західному Лондоні.

Для виходу у світ 67-річна Керол одягла стильний білий комбінезон з квітковим принтом від Boden і білу джинсову куртку Hobbs і взула в пудрові туфлі-човники на стійких підборах від The Fold. В руках жінка несла невелику сумку на короткій ручці. З прикрас на Керол була тонка підвіска з кулоном на шиї, обручка та годинник. Погода цього дня видалася сонячною, тож мама герцогині Кейт одягла сонцезахисні окуляри.

Тим часом її 73-річний чоловік Майкл був у молочно-бежевому піджаку та темних штанах, блакитній сорочці та червоній краватці у принт.

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Чекаємо на Вімблдоні та герцогиню Кембриджську з принцом Вільямом.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як Керол Міддлтон приїжджала на королівські кінні перегони в Аскоті у сукні своєї дочки Кейт та капелюсі молодшої дочки Піппи.

Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

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