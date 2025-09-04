ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

У квітковому костюмі та туфлях-човниках: королева Мері відвідала церемонію

Королева Мері відвідала нову церемонію, що відбулася у Копенгагені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність прибула на церемонію вручення нагород Фонду Carlsberg Research Awards у Гліптотеку і була зазнімкована фотографами разом із головою Фонду Carlsberg, професоркою Майкен Шульц.

Королева була одягнена цього дня в блузку і штани-кльош від Etro в квітковий принт, взута в туфлі-човники з чорної замші з сітчастими вставками від Gianvito Rossi на підборах. Мері доповнила свій елегантний лук великим золотим кольє на шиї, сережками-пусетами з діамантами, годинником від Сartier з жовтого золота та браслетом Dulong Fine Jewelry. Вона зробила гарне укладання та макіяж, а в руках тримала букет подарованих їй квітів.

Майкен Шульц і королева Мері / © Getty Images

Майкен Шульц і королева Мері / © Getty Images

Цей образ королеви вийшов чудовим. А кількома днями раніше Мері демонструвала простий лук для прогулянки, коли брала участь в офіційному відкритті Тижня природи 2025 року у природному парку Рювангенс у Геллерупі.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie