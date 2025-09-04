У квітковому костюмі та туфлях-човниках: королева Мері відвідала церемонію

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність прибула на церемонію вручення нагород Фонду Carlsberg Research Awards у Гліптотеку і була зазнімкована фотографами разом із головою Фонду Carlsberg, професоркою Майкен Шульц.

Королева була одягнена цього дня в блузку і штани-кльош від Etro в квітковий принт, взута в туфлі-човники з чорної замші з сітчастими вставками від Gianvito Rossi на підборах. Мері доповнила свій елегантний лук великим золотим кольє на шиї, сережками-пусетами з діамантами, годинником від Сartier з жовтого золота та браслетом Dulong Fine Jewelry. Вона зробила гарне укладання та макіяж, а в руках тримала букет подарованих їй квітів.

Майкен Шульц і королева Мері

Цей образ королеви вийшов чудовим. А кількома днями раніше Мері демонструвала простий лук для прогулянки, коли брала участь в офіційному відкритті Тижня природи 2025 року у природному парку Рювангенс у Геллерупі.

