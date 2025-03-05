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У квітковому пальті та бузковому костюмі: королева Матильда продемонструвала весняний лук

У квітковому пальті та бузковому костюмі: королева Матильда продемонструвала весняний лук

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Король Філіп та королева Матильда відвідали циркову школу Circolito у бельгійському місті Мехелені.

Її Величність королева прибула на захід у гарному весняному образі. Матильда одяглася в короткий бузковий жакет, штани в тон зі стрілками. Образ королева доповнила пальтом з квітковим принтом та нюдовими туфлями-човниками на підборах, а в руках тримала сумку зі шкіри крокодила на короткій ручці.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Матильда мала її фірмову зачіску, на обличчі легкий макіяж, а у вухах сережки-висячки з камінням. Вона також одягла кілька золотих браслетів і годинник на зап'ястя, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.

Король Філіп був у сірому костюмі, білій сорочці та краватці в цятку.

А нещодавно королева Матильда демонструвала елегантний образ у кейппальто без коміра та леопардовій блузці.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

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