У квітковому полі: принц Вільям опублікував чарівне фото зі своєю мамою принцесою Діаною

Принц Вільям і принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

Традиційно цей день святкують у четверту неділю Великого посту, за три тижні до Великодня. Цього року свято припадає на 15 березня.

На архівному фото, яким поділився в соцмережах Вільям, його та його маму принцесу Діану зазнімковано у квітковому полі. Фотографію було зроблено в Гайгроуві 1984 року.

Маленький Вільям зображений в оточенні яскравих квітів, коли йому було лише два роки. На ньому біла смугаста футболка, і він дивиться на квіти, а Діана усміхається до камери у яскраво-рожевому джемпері.

Реклама

У повідомленні, що супроводжує фотографію, він написав: «Згадую свою маму сьогодні та щодня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує когось, кого любить. З Днем матері! W».

Цього року принцесі Діані виповнилося б 65 років. Вона померла 1997 року в автокатастрофі в Парижі, коли їй було 36 років.

Нагадаємо, король Чарльз та королева Камілла також поділилися фотографіями своїх матерів у цей святковий день.