У квітковому полі з нарцисами: Кейт і Вільям Уельські показали свою різдвяну листівку
Принц та принцеса Уельські поділилися своєю різдвяною листівкою 2025 року.
Кейт та Вільям обрали милу сімейну фотографію для своєї офіційної різдвяної листівки цього року. Цей знімок, що раніше не публікувався, був зроблений уродженцем Йоркшира Джошем Шиннером в Норфолку в квітні цього року.
На фотографії, опублікованій у соціальних мережах подружжя Уельських, принц Вільям та принцеса Кейт сидять на трав’янистому полі, усеяному весняними нарцисами, разом зі своїми дітьми — принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Всі вони одягнені у повсякденний одяг.
У повідомленні, опублікованому під знімком, йдеться: «Бажаємо всім дуже щасливого Різдва».
Шанувальники королівської родини були в захваті від нової родинної фотографії та швидко відреагували на нещодавно опублікований знімок.
«Яка чудова родина та чудова фотографія. Бажаємо вам безпечного та щасливого Різдва та Нового року».
«З Різдвом і вас! Прекрасна фотографія мені дуже подобається».
«Щасливого Різдва. Найкращі побажання всім та кожному у новому році. Прекрасна родина, чудове фото».
Нагадаємо, раніше свої різдвяні фото показували принцеса Анна та король Чарльз із королевою Каміллою. Фотографію монарха захейтили шанувальники королівської родини.