ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

У квітковому полі з нарцисами: Кейт і Вільям Уельські показали свою різдвяну листівку

Принц та принцеса Уельські поділилися своєю різдвяною листівкою 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сім'я Уельських

Сім’я Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт та Вільям обрали милу сімейну фотографію для своєї офіційної різдвяної листівки цього року. Цей знімок, що раніше не публікувався, був зроблений уродженцем Йоркшира Джошем Шиннером в Норфолку в квітні цього року.

На фотографії, опублікованій у соціальних мережах подружжя Уельських, принц Вільям та принцеса Кейт сидять на трав’янистому полі, усеяному весняними нарцисами, разом зі своїми дітьми — принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Всі вони одягнені у повсякденний одяг.

У повідомленні, опублікованому під знімком, йдеться: «Бажаємо всім дуже щасливого Різдва».

Шанувальники королівської родини були в захваті від нової родинної фотографії та швидко відреагували на нещодавно опублікований знімок.

Сім’я Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Сім’я Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Яка чудова родина та чудова фотографія. Бажаємо вам безпечного та щасливого Різдва та Нового року».

«З Різдвом і вас! Прекрасна фотографія мені дуже подобається».

«Щасливого Різдва. Найкращі побажання всім та кожному у новому році. Прекрасна родина, чудове фото».

Нагадаємо, раніше свої різдвяні фото показували принцеса Анна та король Чарльз із королевою Каміллою. Фотографію монарха захейтили шанувальники королівської родини.

Дата публікації
Кількість переглядів
243
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie