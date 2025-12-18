У квітковому полі з нарцисами: Кейт і Вільям Уельські показали свою різдвяну листівку

Сім’я Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Реклама

Кейт та Вільям обрали милу сімейну фотографію для своєї офіційної різдвяної листівки цього року. Цей знімок, що раніше не публікувався, був зроблений уродженцем Йоркшира Джошем Шиннером в Норфолку в квітні цього року.

На фотографії, опублікованій у соціальних мережах подружжя Уельських, принц Вільям та принцеса Кейт сидять на трав’янистому полі, усеяному весняними нарцисами, разом зі своїми дітьми — принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Всі вони одягнені у повсякденний одяг.

У повідомленні, опублікованому під знімком, йдеться: «Бажаємо всім дуже щасливого Різдва».

Реклама

Шанувальники королівської родини були в захваті від нової родинної фотографії та швидко відреагували на нещодавно опублікований знімок.

Сім’я Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Яка чудова родина та чудова фотографія. Бажаємо вам безпечного та щасливого Різдва та Нового року».

«З Різдвом і вас! Прекрасна фотографія мені дуже подобається».

«Щасливого Різдва. Найкращі побажання всім та кожному у новому році. Прекрасна родина, чудове фото».

Реклама

Нагадаємо, раніше свої різдвяні фото показували принцеса Анна та король Чарльз із королевою Каміллою. Фотографію монарха захейтили шанувальники королівської родини.