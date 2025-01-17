У квітковому вбранні і на шпильках: перша леді Анголи приїхала до Парижа

Ана Діас Лоренсу у жіночному образі завітала в гості до подружжя Макронів.

Президент Анголи Жуан Лоренсу і його дружина Ана Діас Лоренсу з офіційним візитом приїхали до Парижа. Біля Єлисейського палацу їх зустріли президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон.

Еммануель і Бріжит Макрони, Ана Діас і Жуан Лоренсу / Фото: Associated Press

Перша леді Анголи продемонструвала жіночний аутфіт у кремовій сукні-футлярі з квітковим принтом і жакардовому літньому пальті зі схожим флористичним орнаментом і коміром-стійкою.

Ана Діас Лоренсу / Фото: Associated Press

Зверху Лоренсу одягла елегантне чорне пальто. Взута вона була у туфлі кольору хакі на шпильках, декоровані золотими пряжками і кульками зі стразами.

Ана Діас Лоренсу і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

У неї було гарне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, білі сережки від бренду Van Cleef & Arpels у вухах та золоті каблучки на пальцях.

Еммануель і Бріжит Макрони, Ана Діас і Жуан Лоренсу / Фото: Associated Press

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