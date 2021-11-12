У квітковому жакеті та спідниці-плісе: сестра королеви – принцеса Олександра – на прийомі у Віндзорі

У квітковому жакеті та спідниці-плісе: сестра королеви – принцеса Олександра – на прийомі у Віндзорі

Днями у Віндзорському замку відбувся урочистий прийом.

На прийомі з нагоди вручення нагороди Queen's Awards for Enterprise у Віндзорі з'явилася двоюрідна сестра королеви Єлизавети ІІ – принцеса Олександра.

84-річна Олександра Кентська мала чудовий вигляд в короткому жакеті з червоною та золотою вишивкою та плісованій гранатово-червоній спідницею, в тон якої були підібрані туфлі зі шкіри пітона та сумка на короткій ручці.

Принцеса Олександра / Getty Images

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Принцеса зробила собі укладання, одягла перлинне кольє з брошкою та сережки з перлів, а також зробила макіяж очей блакитними тінями. Високаповажна леді Огілві усміхалася і перебувала у чудовому настрої.

На цьому прийомі була присутня і графиня Вессекська Софі. Вона з'явилася там у дуже гарній чорній сукні з "вирізом човник" (до речі, це був улюблений фасон суконь Меган Маркл, коли вона жила з Гаррі у Великій Британії), з розпущеним волоссям, сережками-кільцями у вухах і золотою брошкою з маком. Також кілька брошок-маків були на клатчі графині.

Графиня Софі Вессекська / Getty Images

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