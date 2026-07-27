У квіткових каріюсі: японська імператорська родина прогулялася віллою в Насу

Імператорська родина / © Getty Images

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Японська імператорська родина провела час на природі під час літнього відпочинку в імператорській віллі Насу, розташованій у префектурі Тотіґі. Нарухіто, Масако та Айко прогулялися зеленими територіями резиденції і поспілкувалися з представниками преси.

Для виходу всі троє одягнули каріюсі — легкі сорочки в окінавському стилі, які традиційно прикрашають рослинними та природними мотивами. Родина поєднала їх із лаконічними штанами, створивши комфортні образи для літньої прогулянки.

© Getty Images

Імператор Нарухіто був одягнений у синю сорочку з короткими рукавами, темним квітковим візерунком і декоративним принтом у вигляді гілок. Її він поєднав із темно-сірими штанами та чорним взуттям.

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Імператриця Масако обрала темно-синю сорочку з дрібними білими квітами. Модель мала короткі широкі рукави та злегка розкльошений низ. Талію вона підкреслила вузьким білим ременем, а доповнила образ білими прямими штанами й молочними туфлями на низьких підборах.

Її волосся було зібране у стриману високу зачіску, а у вухах виблискували квіткові сережки з перлами. У макіяжі вона зробила акцент на очах.

24-річна принцеса Айко з’явилася у темно-синій сорочці з контрастним білим рослинним принтом і рукавами завдовжки три чверті. Вона поєднала її з широкими кремовими штанами, бежевим ременем і білим взуттям. Айко зібрала волосся, залишивши прямий чубчик, і зробила легкий макіяж.

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