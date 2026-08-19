ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

У квіткових сукнях і з сином-красенем: Іванка Трамп показала нові сімейні фото

Донька президента США поділилася в Instagram зворушливими світлинами зі старшим сином Джозефом, який помітно підріс.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Іванка Трамп з сином

Іванка Трамп з сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові сімейні світлини, на яких вона позувала зі своїм старшим сином Джозефом Кушнером.

Для першої появи Іванка обрала білу сукню міді з V-подібним декольте, короткими рукавами та зеленим рослинним орнаментом. Вбрання мало ґудзики спереду та підкреслювало її тонку талію.

Іванка Трамп з сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з сином / © Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Іванка доповнила білими плетеними балетками, сонцезахисними окулярами й лаконічними прикрасами. Волосся Трамп зібрала у низьку зачіску.

Джозеф постав перед камерою у білій футболці, темно-синіх шортах із контрастною облямівкою, кросівках і бейсболці.

На іншому фото Іванка ніжно обіймала сина у мальовничому саду. Цього разу вона була одягнена у білий сарафан максі на тонких бретельках, прикрашений квітковим принтом. Її лук завершували босоніжки, годинник і природний макіяж, а біляве волосся вона уклала в локони.

Іванка Трамп з сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з сином / © Instagram Іванки Трамп

Джозеф для прогулянки обрав світло-м’ятну сорочку, бежеві шорти та білі кросівки.

Нагадаємо, Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером виховує трьох дітей: доньку Арабеллу та синів Джозефа і Теодора.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie