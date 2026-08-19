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У квіткових сукнях і з сином-красенем: Іванка Трамп показала нові сімейні фото
Донька президента США поділилася в Instagram зворушливими світлинами зі старшим сином Джозефом, який помітно підріс.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові сімейні світлини, на яких вона позувала зі своїм старшим сином Джозефом Кушнером.
Для першої появи Іванка обрала білу сукню міді з V-подібним декольте, короткими рукавами та зеленим рослинним орнаментом. Вбрання мало ґудзики спереду та підкреслювало її тонку талію.
Аутфіт Іванка доповнила білими плетеними балетками, сонцезахисними окулярами й лаконічними прикрасами. Волосся Трамп зібрала у низьку зачіску.
Джозеф постав перед камерою у білій футболці, темно-синіх шортах із контрастною облямівкою, кросівках і бейсболці.
На іншому фото Іванка ніжно обіймала сина у мальовничому саду. Цього разу вона була одягнена у білий сарафан максі на тонких бретельках, прикрашений квітковим принтом. Її лук завершували босоніжки, годинник і природний макіяж, а біляве волосся вона уклала в локони.
Джозеф для прогулянки обрав світло-м’ятну сорочку, бежеві шорти та білі кросівки.
Нагадаємо, Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером виховує трьох дітей: доньку Арабеллу та синів Джозефа і Теодора.