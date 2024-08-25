У кюлотах та креативному жилеті: 60-річна Мішель Обама змінила імідж та виступила на публіці

Від часів життя у Білому домі вона кардинально змінила стиль та зачіску.

Колишня перша леді США – 60-річна Мішель Обама – виступила на Національному з'їзді Демократичної партії, який відбувся у Чикаго.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

На сцені вона виголосила промову, яка надихнула натовп, а потім вийшов її чоловік Барак Обама, якого Мішель зустріла обіймами. Подружжя наголосило під час своїх виступів на важливості недопущення переобрання колишнього президента Дональда Трампа.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Однак, окрім слів Мішель, увагу привернуло і її креативне вбрання. Костюм колишньої першої леді був від бренду Monse і є частиною нової круїзної колекції 2025 року. Помітно, як з часів життя в Білому домі вона змінила свій образ — Мішель стала сміливішою у виборі вбранням, рідко обирає нудну класику, адже цей її костюм складався з жилета та кюлотів.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Носила вона вбрання з прикрасами від бренду David Yurman, взуттям від Jimmy Choo – лаконічними туфлями з невеликими підборами та бантами.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Але також Мішель кардинально змінила зачіску. Бувши першою леді вона носила лише класичні укладання, випрямляла волосся і не дозволяла собі занадто довгого волосся. Зараз же вона віддає перевагу афро-кіскам, які зазвичай робить дуже тонкими. Їх вона збирає у хвости, заплітає у коси, як було на цьому з'їзді. Довжина її волосся цього разу була нижче талії і такий стиль дуже личить жінці.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

У пості в Instagram, що супроводжує фотографію колишньої першої леді, бренд написав, що вона "втілює жінку Monse у всіх відношеннях, випромінює силу та впевненість, які лежать в основі нашого бренду. Для нас велика честь одягати такого лідера-натхненника".

Окрім Мішель на заході з'явилася і жінка, яку вона підтримує, як кандидатку на пост президента США – чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона продемонструвала два штанні костюми від бренду Chloé — синій та пісочний.

Камала Харріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс з чоловіком / Фото: Associated Press

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