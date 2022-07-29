У лаконічній смарагдовій сукні: графиня Весекська зачарувала вбранням на заході у Бірмінгемі

Для цього заходу 57-річна Софі обрала розкішний образ, який складався зі сзумрудної сукні-водолазки від британського бренду Galvan London. Вбрання було виконане з шовку і зовсім не мало прикрас, але сукня була настільки самодостатньою, що образ Софі доповнила лише браслетом, сережками та клатчем від бренду Sophie Habsburg.

Графіня Вессекська Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Також варто відзначити і зачіску дружини принца, оскільки вона відрізнялася від того, що ми зазвичай на ній бачили. Цього разу графиня накрутила волосся і заколола з одного боку шпилькою — вийшло елегантно і досить просто.

Графіня Вессекська Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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