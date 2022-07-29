Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У лаконічній смарагдовій сукні: графиня Весекська зачарувала вбранням на заході у Бірмінгемі

Дата публікації
Перегляди
284
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У лаконічній смарагдовій сукні: графиня Весекська зачарувала вбранням на заході у Бірмінгемі

Графіня Вессекська Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

28 липня Принц Едвард, граф Весекський, та його дружина графиня Софі взяли участь у церемонії відкриття Ігор Співдружності, який відбувався у Бірмінгемі, Англія.

Для цього заходу 57-річна Софі обрала розкішний образ, який складався зі сзумрудної сукні-водолазки від британського бренду Galvan London. Вбрання було виконане з шовку і зовсім не мало прикрас, але сукня була настільки самодостатньою, що образ Софі доповнила лише браслетом, сережками та клатчем від бренду Sophie Habsburg.

Графіня Вессекська Софі та принц Едвард / © Getty Images
Графіня Вессекська Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Також варто відзначити і зачіску дружини принца, оскільки вона відрізнялася від того, що ми зазвичай на ній бачили. Цього разу графиня накрутила волосся і заколола з одного боку шпилькою — вийшло елегантно і досить просто.

Графіня Вессекська Софі та принц Едвард / © Getty Images
Графіня Вессекська Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Читайте також:

Наступна публікація