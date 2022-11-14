У лаконічній сукні і лубутенах: 69-річна Бріжит Макрон під час вечері у Єлисейському палаці

Днями президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували вечерю для лідерів країн у межах Паризького форуму миру у Єлисейському палаці.

Для цієї події перша леді обрала вишуканий образ total black. На ній була лаконічна сукня міді з бантом-краваткою і лубутени на шпильках. У руці вона тримала чорний клатч.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит зробила скромну зачіску, зібравши кілька пасом і закріпивши їх ззаду. Вона зробила смокі айс і прикрасила вуха сережками з діамантами. На руках були каблучки з діамантами і сапфірами.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

На Еммануелі був класичний темно-синій костюм, біла сорочка і чорна краватка. До лацкану піджака він прикріпив синю квітку.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на аудіенцію з Папою Римським Франциском Бріжит одягла подібну чорну сукню.

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