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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1 хв

У лаконічній сукні і з хусткою Louis Vuitton: Бріжит Макрон продемонструвала елегантний образ на вечері

Перша леді Франції обрала для урочистої вечері стриманий і вишуканий аутфіт, який доповнила стильним аксесуаром від відомого Модного дому.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустрічали гостей на урочистій вечері в Єлисейському палаці на честь учасників 9-го Паризького форуму миру, яка відбулася в Парижі.

Для вечірнього заходу перша леді обрала лаконічну темно-синю сукню міді прямого силуету і з рукавами три чверті. Вбрання мало мінімалістичний дизайн і гарно сиділо на її стрункій фігурі.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Навколо шиї Бріжит обмотала темно-синю шовкову хустку Louis Vuitton з фірмовим монограмним принтом, яка додала її аутфіту елегантності.

Вбрання пані Макрон доповнила гостроносими темно-синіми туфлями на шпильках і маленькою сумкою на довгому ланцюжку, яку носила на плечі.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит зібрала волосся в елегантну зачіску з низьким пучком і чубчиком, а також зробила улюблений макіяж смокі-айс. На руках у першої леді були золотистий браслет, годинник і масивна каблучка з темно-синім камінням.

Еммануель Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які скомбінував з чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білому вбранні й на високих шпильках з’явилася на зустрічі з президентським подружжям Німеччини.

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