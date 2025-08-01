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У лаконічній сукні та босоніжках: баварська принцеса з’явилася на публічному заході
Баварська принцеса Софі-Олександра з’явилася на заході у Мюнхені.
Софі-Олександра була заскочена під час літньої вечірки в готелі Bayerischer Hof у Мюнхені. Для виходу у світ принцеса обрала ніжне вбрання — зелену сукню з принтом довжини міді з високою горловиною та невеликим розрізом на декольте, а талію підкреслила широким поясом.
Образ принцеси Баварської доповнювали бежеві босоніжки на підборах і великі золоті сережки. Волосся Софі зібрала в низький пучок і зробила легкий денний макіяж у натуральних відтінках.
Нагадаємо, у серпні минулого року стало відомо, що Софі-Олександра та її чоловік Баварський принц стали батьками. Королівська пара вітала свою першу дитину, 6 серпня, у Мюнхені. Хлопчика назвали Рупрехт Теодор Марія, він має титул принца.