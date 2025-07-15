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У лаконічній сукні та літньому пальті: Бріжит Макрон відвідала урочистості з нагоди Дня взяття Бастилії
Перша леді Франції приєдналася до свого чоловіка, президента Франції Емманюеля Макрона, на щорічному пам'ятному заході.
Бріжит Макрон обрала лаконічне та сучасне вбрання, одягнувши чорно-білу сукню і пальто для щорічного святкування Дня взяття Бастилії, яке супроводжувалося військовим парадом у Парижі. 72-річна Бріжит була у вбранні від свого улюбленого бренду Louis Vuitton.
Вона також вирішила обмежитися мінімалістичними аксесуарами, віддавши перевагу невеликій сумочці з короткою ручкою та доповнивши вбрання чорними туфлями з гострим носком. Також перша леді наділа кілька прикрас із діамантами, зробила макіяж, а волосся уклала в об’ємну зачіску.
Також під час заходу увагу багатьох привернуло те, що президент Макрон поцілував руку дружині. Зворушливий момент стався після того, як світ обговорював проблеми пари у шлюбі, зокрема ляпас у літаку.
Нагадаємо, що перед святкуванням Дня взяття Бастилії президентське подружжя приймали у Великій Британії король Чарльз III і королева Камілла.
Пара відвідала сусідню країну з державним візитом уперше за 17 років. Протягом усього свого перебування в Лондоні Бріжит Макрон була одягнена в дизайнерські вбрання від Модного дому Louis Vuitton.