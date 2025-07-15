У лаконічній сукні та літньому пальті: Бріжит Макрон відвідала урочистості з нагоди Дня взяття Бастилії

Бріжит та Емманюель Макрони / © Associated Press

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Бріжит Макрон обрала лаконічне та сучасне вбрання, одягнувши чорно-білу сукню і пальто для щорічного святкування Дня взяття Бастилії, яке супроводжувалося військовим парадом у Парижі. 72-річна Бріжит була у вбранні від свого улюбленого бренду Louis Vuitton.

Вона також вирішила обмежитися мінімалістичними аксесуарами, віддавши перевагу невеликій сумочці з короткою ручкою та доповнивши вбрання чорними туфлями з гострим носком. Також перша леді наділа кілька прикрас із діамантами, зробила макіяж, а волосся уклала в об’ємну зачіску.

Бріжит та Емманюель Макрони / © Associated Press

Також під час заходу увагу багатьох привернуло те, що президент Макрон поцілував руку дружині. Зворушливий момент стався після того, як світ обговорював проблеми пари у шлюбі, зокрема ляпас у літаку.

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Бріжит та Емманюель Макрони / © Getty Images

Нагадаємо, що перед святкуванням Дня взяття Бастилії президентське подружжя приймали у Великій Британії король Чарльз III і королева Камілла.

Пара відвідала сусідню країну з державним візитом уперше за 17 років. Протягом усього свого перебування в Лондоні Бріжит Макрон була одягнена в дизайнерські вбрання від Модного дому Louis Vuitton.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / © Associated Press Брижит Макрон / © Associated Press Брижит Макрон / © Getty Images Королева Матильда, Бріжит Макрон, король Філіп та Еммануель Макрон / © Getty Images Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images Королева Максима та Брижит Макрон / © Getty Images Брижит Макрон / © Getty Images Брижит Макрон / © Getty Images Брижит Макрон / © Getty Images Бріжіт Макрон і Пен Ліюань / © Associated Press Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images Брижит Макрон / © Getty Images Брижит Макрон / © Associated Press Олена Зеленська та Брижит Макрон/president.gov.ua Брижит Макрон / © Getty Images