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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

У лаконічній сукні та літньому пальті: Бріжит Макрон відвідала урочистості з нагоди Дня взяття Бастилії

Перша леді Франції приєдналася до свого чоловіка, президента Франції Емманюеля Макрона, на щорічному пам'ятному заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Бріжит та Емманюель Макрон

Бріжит та Емманюель Макрони / © Associated Press

Бріжит Макрон обрала лаконічне та сучасне вбрання, одягнувши чорно-білу сукню і пальто для щорічного святкування Дня взяття Бастилії, яке супроводжувалося військовим парадом у Парижі. 72-річна Бріжит була у вбранні від свого улюбленого бренду Louis Vuitton.

Вона також вирішила обмежитися мінімалістичними аксесуарами, віддавши перевагу невеликій сумочці з короткою ручкою та доповнивши вбрання чорними туфлями з гострим носком. Також перша леді наділа кілька прикрас із діамантами, зробила макіяж, а волосся уклала в об’ємну зачіску.

Бріжит та Емманюель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Емманюель Макрони / © Associated Press

Також під час заходу увагу багатьох привернуло те, що президент Макрон поцілував руку дружині. Зворушливий момент стався після того, як світ обговорював проблеми пари у шлюбі, зокрема ляпас у літаку.

Бріжит та Емманюель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Емманюель Макрони / © Getty Images

Нагадаємо, що перед святкуванням Дня взяття Бастилії президентське подружжя приймали у Великій Британії король Чарльз III і королева Камілла.

Пара відвідала сусідню країну з державним візитом уперше за 17 років. Протягом усього свого перебування в Лондоні Бріжит Макрон була одягнена в дизайнерські вбрання від Модного дому Louis Vuitton.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Королева Матильда, Бріжит Макрон, король Філіп та Еммануель Макрон / © Getty Images

Королева Матильда, Бріжит Макрон, король Філіп та Еммануель Макрон / © Getty Images

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images

Королева Максима та Брижит Макрон / © Getty Images

Королева Максима та Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Бріжіт Макрон і Пен Ліюань / © Associated Press

Бріжіт Макрон і Пен Ліюань / © Associated Press

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Олена Зеленська та Брижит Макрон/president.gov.ua

Олена Зеленська та Брижит Макрон/president.gov.ua

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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