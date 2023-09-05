У лаконічній сукні та на шпильках: королева Матильда приїхала з чоловіком-королем до собору

Бельгійські король і королева вже повернулися до виконання своїх королівських обов'язків після літньої відпустки.

Днями король Філіп VI та королева Матильда відвідали службу у соборі Св. Ромбоутса в Малині. Вона відбулася на честь вступу на посаду каноніка Люка Терліндена.

Єпископська хіротонія та вступ у володіння архієпархіальною резиденцією відбулися у соборі Св. Ромбоутса в Малині.

Її Величність королева та Його Величність король були присутні на церемонії. Матильда приїхала на службу в біло-синій лаконічній сукні прямого силуету з візерунками на подолі та двокольоровому капелюсі, підібраному до тону. Вона була в шкіряних рукавичках, у руці тримала буке квітів і клатч, а взута була в гостроносі лаковані човники на шпильці.

Королівський образ доповнював прозорий манікюр, лаконічний макіяж та перлинні сережки у вухах. Волосся Матільда зібрала в зачіску під капелюхом. Її чоловік король Філіп вдягнув чорний костюм, білу сорочку та синю краватку в принт пейслі.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як ефектна королева Матильда з'явилася на службі у Національний день.

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