У лаконічній сукні та з гарним укладанням: інфанта Софія на галавечорі зі своєю родиною

Іспанська інфанта Софія відвідала з родиною концерт напередодні церемонії вручення "Премії Астурійської принцеси" 2024 року в Ов'єдо.
17-річна Софія приїхала на захід у чорній сукні міді без рукавів, розпустила і трохи накрутила хвилями своє довге русяве волосся та зробила макіяж. Від прикрас інфанта вирішила відмовитися і мала розкішний вигляд.
Її старша сестра принцеса Леонор, яка наступного тижня відсвяткує 19-річчя, з'явилася на заході у чорному топі та пишній спідниці-плісе з принтом.
Також ми показували вам у якому образі з'явилася на заході їхня мама — королева Летиція.
Сьогодні увечері королівська родина відвідає церемонію в Ов'єдо. Чекаємо з нетерпінням на нові образи королеви та її дочок.
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