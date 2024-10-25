У лаконічній сукні та з гарним укладанням: інфанта Софія на галавечорі зі своєю родиною

Іспанська інфанта Софія відвідала з родиною концерт напередодні церемонії вручення "Премії Астурійської принцеси" 2024 року в Ов'єдо.

17-річна Софія приїхала на захід у чорній сукні міді без рукавів, розпустила і трохи накрутила хвилями своє довге русяве волосся та зробила макіяж. Від прикрас інфанта вирішила відмовитися і мала розкішний вигляд.

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Її старша сестра принцеса Леонор, яка наступного тижня відсвяткує 19-річчя, з'явилася на заході у чорному топі та пишній спідниці-плісе з принтом.

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Також ми показували вам у якому образі з'явилася на заході їхня мама — королева Летиція.

Сьогодні увечері королівська родина відвідає церемонію в Ов'єдо. Чекаємо з нетерпінням на нові образи королеви та її дочок.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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