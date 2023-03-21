У лаконічній сукні та з маленькою сумкою: королева Матильда відвідала виставку

На захід Її Величність приїхала в теплій сукні довжини міді з широким поясом, що підкреслює талію, та рукавами три чверті. А образ свій доповнила маленькою бежевою сумкою на короткій ручці та туфлями-човниками в тон із замші. Зачіска королеви була класичною, макіяж теж ледь помітний, а у вухах - темні сережки із двох каменів. На зап'ясті Її Величності був годинник, який вона носить, практично не знімаючи, і золотий браслет.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Матильда повернулася з поїздки до Єгипту, куди їздила зі своєю старшою донькою, спадковою принцесою Єлизаветою. Там жінки відвідали офіційне відкриття виставки королеви Єлизавети в палаці барона Емпена в Каїрі. А також сфотографувалися в тому самому готелі, де зупинялася королева Єлизавета 100 років тому.

Королева Матильда з дочкою Єлизаветою / Фото: Getty Images

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