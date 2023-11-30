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У лаконічній сукні та з новим укладанням: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом вітали шведську кронпару

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У лаконічній сукні та з новим укладанням: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом вітали шведську кронпару

Кейт та Вільям Уельські з кронпринцесою Вікторією та кронпринцем Даніелем / Фото: Getty Images

Принц та принцеса Уельські вітають шведську кронпару — кронпринцесу Вікторію та кронпринца Фредеріка.

Кейт і Вільям знову возз'єдналися з кронпринцесою Вікторією та кронпринцем Даніелем, які днями прибули до Великої Британії з візитом.

Їхня зустріч, фотографія з якої була опублікована в королівському акаунті в соцмережі X, відбулася у Віндзорському замку.

"Приємно вітати спадкову принцесу Швеції та принца Даніеля сьогодні вранці у Віндзорі", — підписала команда Вільяма та Кейт фотографію четвірки, опубліковану в соціальних мережах, додавши смайлик із зображенням шведського прапора.

Принцеса Уельська була в сукні-міді Emilia Wickstead, туфлях-човниках від Emmy London, волосся розпустила і вирівняла, і одягла сережки принцеси Діани з подвійним сапфіром та діамантами.

Кронпринцеса Вікторія була в укороченому твідовому жакеті червоного кольору alice + olivia, під яким була шовкова блузка Stenströms і чорні штани. Взула принцеса гостроносі туфлі-човники.

Сьогодні ввечері обидві пари збираються відвідати виставу у Royal Variety Performance у Лондоні.

За останні роки обидві пари кілька разів проводили час разом. Членів шведської королівської сім'ї було запрошено на весілля Вільяма та Кейт 2011 року, а британська пара відвідала їх у січні 2018 року. На початку 2023 року кронпринцеса Вікторія супроводжувала свого батька, короля Швеції Карла Густава на коронації короля Чарльза ІІІ у травні.

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Дата публікації
Перегляди
307
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