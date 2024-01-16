У лаконічній сукні та з величезною брошкою на грудях: королева Максима здійснила візит до Вашингтона

Її Величність королева Максима зустрілася з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у штабквартирі МВФ у Вашингтоні.

Для нового виходу у світ королева обрала лаконічну сукню-міні, декоровану рюшею, а до грудей прикріпила велику брошку у вигляді грона з чорного каміння. У вухах у Максими були чорні сережки-висячки, а на зап'ястях кілька золотих браслетів. Взута вона була в шкіряні туфлі-човники на підборах.

Максима зібрала волосся в низький пучок, зробила насичений макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Королева мала елегантний вигляд та усміхалася.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Після повернення із США королева Максима вже встигла відвідати разом зі своїм чоловіком королем Віллемом-Олександром новорічний прийом на якому королівське подружжя приймало кілька сотень гостей з-поміж політиків і державного управління, а також з різних верств голландського суспільства.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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