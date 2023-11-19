У лаконічній сукні та з вінком із листя: як принцеса Єлизавета в одному з лондонських клубів тусувалася

Сьогодні показуємо вам чергове архівне фото британської королеви Єлизавети ІІ.
Цього дня, 19 листопада 1951 року, принцеса Єлизавета та її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький, були зазнімковані під час приватної бесіди в канадському клубі Grosvenor House перед відвідинами вечірки. Захід відбувався у Лондоні. Принцеса Єлизавета і принц Філіп прибули тоді до Лондона з туру Канадою.
Єлизавета мала чарівний вигляд в сукні з неглибоким V-подібним декольте в принт і з коміром-стійкою, у неї на грудях пришпилена брошка, схожа на кленовий лист. Принцеса у високих рукавичках, а на руці її висить невелика сумка. Волосся укладене в акуратну зачіску, а на голові вінок із листя. Макіяж на обличчі та три нитки перлів на шиї. Саме перлинні прикраси королева Єлизавета II любила та полюбляла носити все життя.
А через рік і три місяці принцеса зійшла на престол, замінивши там свого батька — покійного короля Георга VI.
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