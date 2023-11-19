У лаконічній сукні та з вінком із листя: як принцеса Єлизавета в одному з лондонських клубів тусувалася

Цього дня, 19 листопада 1951 року, принцеса Єлизавета та її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький, були зазнімковані під час приватної бесіди в канадському клубі Grosvenor House перед відвідинами вечірки. Захід відбувався у Лондоні. Принцеса Єлизавета і принц Філіп прибули тоді до Лондона з туру Канадою.

Єлизавета мала чарівний вигляд в сукні з неглибоким V-подібним декольте в принт і з коміром-стійкою, у неї на грудях пришпилена брошка, схожа на кленовий лист. Принцеса у високих рукавичках, а на руці її висить невелика сумка. Волосся укладене в акуратну зачіску, а на голові вінок із листя. Макіяж на обличчі та три нитки перлів на шиї. Саме перлинні прикраси королева Єлизавета II любила та полюбляла носити все життя.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

А через рік і три місяці принцеса зійшла на престол, замінивши там свого батька — покійного короля Георга VI.

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