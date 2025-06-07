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У лаконічній сукні з блакитними квітами: королева Іспанії Летиція відвідала особливий захід
Вона обрала невимушений і літній образ, але водночас елегантний і відповідний урочистості, яка потрібна для такої події.
Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція відвідали День Збройних сил своєї країни. Для цього заходу монарх одягнув парадну військову форму білого кольору, яку доповнив численними орденами.
Королева ж на святі з’явилася у лаконічній сукні від улюбленого Модного дому Carolina Herrera. Її вбрання міді мало простий фасон, короткі рукави, круглий виріз і було прикрашене ніжною квітковою вишивкою у вигляді блакитних дзвыночкыв на зелених гілках.
Летиція доповнила сукню босоніжками на зручних невисоких квадратних підборах і блакитним клатчем від Magrit, відтінок якого ідеально поєднувався з вишивкою на її сукні.
Волосся королева Іспанії розпустила і уклала на проділ, а також доповнила образ лаконічними сережками з невеликим блакитним камінням.
На руці у королеви можна помітити золоту каблучку Coreterno з написом італійською мовою Amore che tutto move (кохання рухає всім) — подарунком від її дочок, з яким вона ніколи не розлучається. Це цитата, натхненна останнім рядком твору Данте Аліг’єрі «Божественна комедія». На внутрішньому боці написано фразу, натхненну англійською баладою середньовіччя: «Поки я існую, тебе любитимуть».