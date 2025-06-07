У лаконічній сукні з блакитними квітами: королева Іспанії Летиція відвідала особливий захід

Корольова Летиція / © Getty Images

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Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція відвідали День Збройних сил своєї країни. Для цього заходу монарх одягнув парадну військову форму білого кольору, яку доповнив численними орденами.

Король Іспанії Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Королева ж на святі з’явилася у лаконічній сукні від улюбленого Модного дому Carolina Herrera. Її вбрання міді мало простий фасон, короткі рукави, круглий виріз і було прикрашене ніжною квітковою вишивкою у вигляді блакитних дзвыночкыв на зелених гілках.

Летиція доповнила сукню босоніжками на зручних невисоких квадратних підборах і блакитним клатчем від Magrit, відтінок якого ідеально поєднувався з вишивкою на її сукні.

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Волосся королева Іспанії розпустила і уклала на проділ, а також доповнила образ лаконічними сережками з невеликим блакитним камінням.

Корольова Летиція / © Getty Images

На руці у королеви можна помітити золоту каблучку Coreterno з написом італійською мовою Amore che tutto move (кохання рухає всім) — подарунком від її дочок, з яким вона ніколи не розлучається. Це цитата, натхненна останнім рядком твору Данте Аліг’єрі «Божественна комедія». На внутрішньому боці написано фразу, натхненну англійською баладою середньовіччя: «Поки я існую, тебе любитимуть».

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press