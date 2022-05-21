У лаконічному костюмі та блузі зі стрічками: новий образ Олени Зеленської для інтерв'ю

Інтерв'ю відбулося з нагоди третьої річниці від дня інавгурації президента.
Перша леді України Олена Зеленська 21 травня разом із чоловіком дала велике інтерв'ю "Фактам ICTV", яке вийшло в ефірі національного телемарафону.
В ефірі вона з'явилася у улюбленому образі – штанному костюмі. Вбрання було виконане у світло-коричневому кольорі, а доповнила його легка блуза темно-оливкового кольору, яка ідеально поєдналася із футболкою Володимира Зеленського. Комір блузи був зі стрічками, які Олена Зеленська просто зав'язала.
Також у образі першої леді не можна не відзначити елегантну зачіску та маленькі золоті сережки у вухах.
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