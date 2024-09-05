У лаконічному костюмі та двоколірних балетках: королева Сільвія на церемонії

Її Величність була присутня на випускній церемонії Сільвіагеммета у палацовому театрі Дротнінггольма.

"Під час церемонії королева вручила брошки та дипломи:

- кваліфікованим сестрам Сільвія, медсестрам Сільвія та гуманітарним працівникам, які завершили освіту в Університеті Софіагеммет у співпраці з Сільвіагеммет;

- лікарям, стоматологам, аудіологам та дієтологам із Сільвіягеммету, які навчалися в Каролінському інституті;

- служителям церкви із Сільвіагеммета, які здобули освіту в Університеті Марії Седершильд", — йдеться в повідомленні в Instagram шведської королівської родини.

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Королева з'явилася на церемонії в молочному короткому жакеті, прямій спідниці до тону довжини до колін, взула двокольорові балетки і зробила гарне укладання. Сільвія мала макіяж, квіткові сережки у вухах, кілька браслетів на зап'ястя і квіткову брошку на грудях.

До речі, днями стало відомо, що у сина Сільвії – принца Карла Філіпа незабаром народиться четверта дитина, його дружина принцеса Софія знову вагітна. Тож королева незабаром знову стане бабусею.

Принцеса Софія та принц Габріель / Фото: Getty Images

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