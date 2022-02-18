У лаконічному образі та з кучерями: кронпринцеса Метте-Маріт на червоній доріжці

У лаконічному образі та з кучерями: кронпринцеса Метте-Маріт на червоній доріжці

Норвезька спадкова принцеса Метте-Маріт знову з'явилася на публіці.

Вчора Її Високість дружина кронпринца Гокона відвідала виставку "Every Moment Counts- Feeling Of AIDS" у Центрі мистецтв Гені Онстад у Говікоддені, у Норвегії.

На захід дружина майбутнього короля Норвегії приїхала у чорному сарафані-міді, поєднуючи його з сорочкою кольору марсала, чорних щільних колготах, туфлях-човниках на підборах, а також у світло-сірому пальті зверху. В руках у Метте-Маріт був маленький чорний клатч на замку.

Кронпринцеса Метте-Маріт / Getty Images

Свій лук принцеса доповнила елегантними прикрасами – тонким браслетом на зап'ясті та підвіскою на шиї, одягла кілька каблучок, захисну маску на обличчя та розпустила волосся та накрутила його локонами.

Раніше цього тижня Метте-Маріт разом зі своєю свекрухою королевою Сонею відвідали прем'єру фільму "Маргрет Прекрасна" у кінотеатрі "Колізей" в Осло. Того дня 48-річна дружина кронпринца мала чудовий вигляд у total black look. На ній було довге тепле пальто, щільні колготи, гостроносі туфлі-човники з пряжками та на підборах, а в руках червоний клатч зі шкіри крокодила.

Кронпринцеса Метте-Маріт та королева Соня / Getty Images

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