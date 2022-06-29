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У лаконічному пальті і з особливою брошкою: королева Єлизавета II на прийомі в палаці Голіруд

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У лаконічному пальті і з особливою брошкою: королева Єлизавета II на прийомі в палаці Голіруд

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II зараз перебуває у Шотландії. Там Її Величність планує провести свої літні канікули.

Учора монархиня взяла участь у параді вірності збройним силам у палаці Голіруд в Единбурзі.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Після цього королева у Палаці Голіруд вручила Джону Воллесу Королівську медаль за музику 2021 року. Всесвітньо відомий шотландський соліст-трубач, композитор та педагог Джон Воллес став сімнадцятим володарем нагороди. Також на зустрічі була присутня Майстриня музики королеви Джудіт Вейр.

Зазначимо, королівську музичну медаль було засновано 2005 року на знак визнання видатного внеску у музичне життя нації.

Королева Єлизавета II та Джон Воллес / © Associated Press
Королева Єлизавета II та Джон Воллес / Фото: Associated Press

На зустріч Єлизавета II приїхала в тому ж пальті на запах бузкового кольору, в якому була на урочистих заходах, але тільки зняла капелюха. Крім традиційних перлинних прикрас – кольє та сережок, на Єлизаветі була брошка з аметистового чортополоха.

Королева Єлизавета II та Джон Воллес / © Associated Press
Королева Єлизавета II та Джон Воллес / Фото: Associated Press

Її Величність носила цю брошку від початку свого правління. Виконана вона у вигляді алмазного чортополоха з різьбленим аметистовим бутоном і смарагдовою стрічкою. Чортополох — національна квітка Шотландії. А королева, як відомо, дуже любить Шотландію.

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