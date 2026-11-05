У лаконічному пальті та береті: 89-річна герцогиня Біргітта відвідала церемонію пам'яті полеглих

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

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Біргітта від імені Його Величності короля Чарльза III відвідала 98-у церемонію «Поле пам’яті» (Field of Remembrance) у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

«Поле пам’яті» — це щорічна пам’ятна акція у Великій Британії, організована фабрикою маків Poppy Factory напередодні Дня пам’яті (Remembrance Sunday та Armistice Day).

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Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Захід традиційно відбувається на території Вестмінстерського абатства у Лондоні.

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Герцогиня Глостерська приїхала до абатства в чорному довгому пальті на ґудзиках і з тонким поясом на талії, взута у високі замшеві чоботи на підборах, на голові у неї був сірий берет, в руках прямокутний клатч, а образ доповнювало перлинне намисто на шиї та макова брошка, яку члени королівської сім'ї носять у листопаді.

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