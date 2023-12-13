У лаконічному пальті та кумедному капелюсі з бантом: згадуємо вихід королеви Єлизавети II цього дня

Це фото було зроблено цього дня, 13 грудня 1955 року. Того року королева Єлизавета ІІ вже три роки перебувала на престолі.

На фото монархиня знята під час бесіди зі студентами, коли вона відвідала студентський гуртожиток Британської ради в Лондоні, де навчалися 350 колоніальних чоловіків та жінок. Причиною її візиту було святкування 21-ї річниці ради.

Єлизавета II була одягнена в темне пальто і капелюх з бантом збоку, у її вухах виблискували сережки-цвяшки, на пальті була пришпилена брошка, волосся злегка накручене, а на обличчі макіяж з акцентом на губах. І хоча знімок чорно-білий відомо, що королева Єлизавета II полюбляла носити яскраву помаду.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Вона пішла з життя 2022 року, у вересні, у замку Балморал, у Шотландії. Цього року члени королівської родини вже другий рік зустрічатимуть Різдво без королеви. Нещодавно король Чарльз III, опублікувавши їхнє із королевою Каміллою різдвяне фото, поділився і листівкою його матері, яка була зроблена 1949 року.

Принцеса Лілібет та її первісток принц Чарльз / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

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