У лаконічному пальті та незвичайному капелюсі: герцогиня Софі приєдналася до сім’ї на жалобному заході

Софі приєдналася до короля Чарльза, принца та принцеси Уельської, та інших членів сім’ї на месі. Герцогиня обрала для такого захід чорне пальто без коміра від Catherine Walker, відповідне події, а на голові у герцогині був великий капелюх Jane Taylor London, зрушений набік. Вона була прикрашена квітковими прикрасами і добре гармоніювала з її зачіскою.

На грудях Софі була діамантова брошка у вигляді квітки і тонкий золотий браслет був на зап’ясті.

До Софі приєдналися не тільки Вільям і Кейт, а й сестра покійної герцогині, принцеса Александра, дочка, леді Гелен Тейлор, та її онуки, леді Амелія та леді Марина Віндзори. Також були присутні герцог та герцогиня Йоркські, а також принцеса Анна та її чоловік, сер Тімоті Лоуренс.

Похована герцогиня Кентська буде у Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.