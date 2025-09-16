ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

У лаконічному пальті та незвичайному капелюсі: герцогиня Софі приєдналася до сім’ї на жалобному заході

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала сьогодні церемонію прощання з герцогинею Кентською Кетрін, яка відбулася у Вестмінстерському соборі в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі приєдналася до короля Чарльза, принца та принцеси Уельської, та інших членів сім’ї на месі. Герцогиня обрала для такого захід чорне пальто без коміра від Catherine Walker, відповідне події, а на голові у герцогині був великий капелюх Jane Taylor London, зрушений набік. Вона була прикрашена квітковими прикрасами і добре гармоніювала з її зачіскою.

На грудях Софі була діамантова брошка у вигляді квітки і тонкий золотий браслет був на зап’ясті.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

До Софі приєдналися не тільки Вільям і Кейт, а й сестра покійної герцогині, принцеса Александра, дочка, леді Гелен Тейлор, та її онуки, леді Амелія та леді Марина Віндзори. Також були присутні герцог та герцогиня Йоркські, а також принцеса Анна та її чоловік, сер Тімоті Лоуренс.

Король Чарльз, принц Вільям, принцеса Кейт, герцогиня Софі / © Getty Images

Король Чарльз, принц Вільям, принцеса Кейт, герцогиня Софі / © Getty Images

Сара Йоркська та принц Ендрю / © Getty Images

Сара Йоркська та принц Ендрю / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Похована герцогиня Кентська буде у Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie