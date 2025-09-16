- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
У лаконічному пальті та незвичайному капелюсі: герцогиня Софі приєдналася до сім’ї на жалобному заході
Герцогиня Единбурзька Софі відвідала сьогодні церемонію прощання з герцогинею Кентською Кетрін, яка відбулася у Вестмінстерському соборі в Лондоні.
Софі приєдналася до короля Чарльза, принца та принцеси Уельської, та інших членів сім’ї на месі. Герцогиня обрала для такого захід чорне пальто без коміра від Catherine Walker, відповідне події, а на голові у герцогині був великий капелюх Jane Taylor London, зрушений набік. Вона була прикрашена квітковими прикрасами і добре гармоніювала з її зачіскою.
На грудях Софі була діамантова брошка у вигляді квітки і тонкий золотий браслет був на зап’ясті.
До Софі приєдналися не тільки Вільям і Кейт, а й сестра покійної герцогині, принцеса Александра, дочка, леді Гелен Тейлор, та її онуки, леді Амелія та леді Марина Віндзори. Також були присутні герцог та герцогиня Йоркські, а також принцеса Анна та її чоловік, сер Тімоті Лоуренс.
Похована герцогиня Кентська буде у Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.