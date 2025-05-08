У лаконічному пальті та перлинному намисті: принцеса Анна на службі подяки в Лондоні

Принцеса Анна / © Associated Press

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Королівська принцеса з’явилася на службі в лаконічному пальті з квітковою вишивкою та сукні з цього ж комплекту, доповнивши вбрання капелюхом з квіткою та синіми рукавичками та клатчем, який тримала в руках. Принцеса нафарбувала губи яскравою помадою, одягла перлинні сережки з мініатюрними діамантами та перлинне кольє на шию з трьох ниток.

Принцеса Анна / © Getty Images

Схожі прикраси любила носити покійна мати Анни — королева Єлизавета ІІ. Можливо, її дочка успадкувала ці прикраси, хоча й без того мала подібні у своїй ювелірній скриньці.

Принцеса Анна і сер Тімоті Лоуренс / © Associated Press

Анна поклала квіти на згадку про загиблих у Другій світовій війні, поряд з нею був і її чоловік Тімоті Лоуренс.

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Вчора вдень, нагадаємо, королівська принцеса побувала на садовій вечірці в Букінгемському палаці, де приєдналася до короля Чарльза, королеви Камілли та герцогині Единбурзької.

Принцеса Анна / © Associated Press