У лаконічному пальті та з особливою брошкою: образ графині Софі на пам'ятній службі

У лаконічному пальті та з особливою брошкою: образ графині Софі на пам'ятній службі

Дружина молодшого сина королеви Єлизавети II — принца Едварда — графиня Весекська Софі, вчора виконувала свої королівські обов'язки і була присутня на службі пам'яті біля Кенотафа.

56-річна Софі одягла чорне пальто лаконічного крою з двома золотими ґудзиками зверху, що нагадують військову форму та маленький капелюх. Її світлі локони були укладені в низький шиньйон, а макіяж був природним.

Герцогиня Кембриджська та графиня Вессекська Софі / Associated Press

Окрім брошки "Червоний мак", про яку ми розповідали раніше, для служби Софі обрала особливу срібну брошку, яка символізує її роль королівського полковника 5-го батальйону стрільців. Чоловік Софі, граф Вессекський, одягнений у військову форму, приєднався до принца Уельського, королівської принцеси Анни та принца Вільяма біля Кенотафа, де він поклав вінок.

Графиня Весекська Софі / Associated Press

А днем раніше Софі була присутня разом з іншими членами королівської родини в Royal Albert Hall на Фестивалі пам'яті.

Графиня Весекська Софі / Getty Images

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