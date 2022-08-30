У лаконічному топі та спідниці з рюшами: принцеса Софія відвідала фестиваль

Члени європейських королівських сімей поступово повертаються до виконання своїх обов'язків після літніх канікул.

Учора, 29 серпня, шведська принцеса Софія відвідала Funkisfestivalen на Стокгольмській набережній у Стокгольмі, Швеція.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Це найбільший у Швеції музичний фестиваль для людей віком понад 15 років з обмеженими можливостями.

На публіці 37-річна Софія з'явилася у чорному трикотажному топі у рубчик, до якого підібрала блакитну багатошарову спідницю з принтом та гостроносі чорні туфлі на підборах. В руках принцеса тримала маленький чорний клатч, а на пальці в неї сяяло кілька каблучок із камінням. Також Софія зробила червоний манікюр і уклала волосся гарними кучерями, а на обличчі у неї був вечірній макіяж.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Чоловік герцогині Вермландської, принц Карл Філіпп, не супроводжував її на цьому заході.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

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