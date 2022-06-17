У лаконічному вбранні та з ювелірною новинкою: єдина дочка Єлизавети II на заході в Аскоті

У лаконічному вбранні та з ювелірною новинкою: єдина дочка Єлизавети II на заході в Аскоті

Принцеса Анна ніколи не пропускає кінні перегони в Royal Ascot, оскільки любить коней і сама в молодості займалася кінним спортом і брала участь в Олімпіаді 1976 року в Монреалі.

Вчора єдина дочка Єлизавети II разом зі своєю сім'єю відвідала цей знаменитий захід. Анна обрала для третього дня перегонів лаконічну сукню ніжно-коричневого кольору, яку поєднала з крислатим капелюхом, білими рукавичками, туфлями молочного відтінку і невеликою сумкою-клатчем.

І, звичайно ж, жодний лук королівських осіб не обходиться без ювелірних виробів. Анна цього разу здивувала, адже попри те, що в її колекції є не одна брошка із зображенням коня, цього разу вона віддала перевагу ювелірній новинці — невеликій брошці з перлиною в центрі, виконаній під старовину. Вперше цю прикрасу принцеса одягла у квітні на великодню службу, але сьогодні вона використовувала її як доповнення до перлів на шої. Намисто Анна поєднала із сережками створеними брендом ювеліра Ендрю Грімі, які у її колекції зще від 1960-х років.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На захід принцеса прибула зі своєю дочкою Зорою Тіндолл, яка теж спортсменка. 2012 року Зара брала участь в Олімпійських іграх у Лондоні та стала власницею срібної медалі на змаганнях з кінного спорту. Тому любов до коней у цій сім'ї у крові.

Принцеса Анна та Зара / Фото: Associated Press

Принцеса Анна та Зара / Фото: Associated Press

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