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У латексному топі та кейппальті: королева Максима на дитячому заході з чоловіком-королем
Король Чарльз та королева Максима відкрили Королівські ігри в школі KPO De Vlindertuin у Розендалі.
Королівські ігри — це щорічні ігри та спортивні заходи для школярів, які були організовані вперше 2013 року в межах інавгурації короля Віллема-Олександра з метою показати дітям початкових класів та їхнім батькам, що спільний сніданок та активний відпочинок — це важливо та дуже весело.
Король і королева прибули з візитом до однієї зі шкіл, щоб провести день із дітьми.
Одягнена Максима була в латексний топ та сірі штани від Natan Couture, а зверху одягла сіре кейппальто. У вухах у королеви були великі сережки, підібрані за кольором до тону її топа, на обличчі легкий макіяж, а волосся розпущене.
Король був у синьому костюмі, білій сорочці та краватці в принт.
Нагадаємо, кількома днями раніше королева Максима була заскочена на прогулянці на площі Дам із покупками в руці, а також вона вела на повідку свого собаку на ім’я Мамбо. Повсякденний лук королеви був стильним і комфортним.