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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

У латексному топі та кейппальті: королева Максима на дитячому заході з чоловіком-королем

Король Чарльз та королева Максима відкрили Королівські ігри в школі KPO De Vlindertuin у Розендалі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королівські ігри — це щорічні ігри та спортивні заходи для школярів, які були організовані вперше 2013 року в межах інавгурації короля Віллема-Олександра з метою показати дітям початкових класів та їхнім батькам, що спільний сніданок та активний відпочинок — це важливо та дуже весело.

Король і королева прибули з візитом до однієї зі шкіл, щоб провести день із дітьми.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Одягнена Максима була в латексний топ та сірі штани від Natan Couture, а зверху одягла сіре кейппальто. У вухах у королеви були великі сережки, підібрані за кольором до тону її топа, на обличчі легкий макіяж, а волосся розпущене.

Король був у синьому костюмі, білій сорочці та краватці в принт.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Нагадаємо, кількома днями раніше королева Максима була заскочена на прогулянці на площі Дам із покупками в руці, а також вона вела на повідку свого собаку на ім’я Мамбо. Повсякденний лук королеви був стильним і комфортним.

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