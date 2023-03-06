У лавандовій сорочці і з брошкою-мапою України: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Олена Зеленська у межах міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості" (United for Justice), яка відбулася у Львові, зустрілася із спеціальною представницею Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вона (Праміла Паттен, -прим.ред.) активно свідчить про використання армією РФ сексуального насильства в Україні як зброї. Через це на пані Паттен тиснуть РФ і її спільники, навіть надсилають погрози на електронну адресу", - написала Олена і подякувала їй за сміливість і принциповість.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська постала у чорному діловому костюмі, який складався із двобортного жакет і прямих штанів зі стрілками, і лавандової сорочки.

До лацкану перша леді прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova, з якою ми її неодноразово вже бачили.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила зачіскою з плетінням, ніжним макіяжем і золотими сережками-дугами.

Пані Паттен обрала для свого образу блідо-рожевий подовжений жакет, білий топ, штани і шовкову рожеву хустку з кольоровим принтом. Вона зробила собі укладання і насичений макіяж із акцентом на темно-бордовій помаді. Особливу увагу Праміла приділила золотим прикрасам.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на зустрічі з першою леді Латвії Зеленська з'явилася у чорному костюмі від українського бренду Artem Klimchuk із двобортним жакетом, на якому були вишиті колоски пшениці.

Читайте також: