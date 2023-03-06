У лавандовій сорочці і з брошкою-мапою України: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Перша леді України значну увагу у своєму образі приділяє аксесуарам.
Олена Зеленська у межах міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості" (United for Justice), яка відбулася у Львові, зустрілася із спеціальною представницею Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен.
"Вона (Праміла Паттен, -прим.ред.) активно свідчить про використання армією РФ сексуального насильства в Україні як зброї. Через це на пані Паттен тиснуть РФ і її спільники, навіть надсилають погрози на електронну адресу", - написала Олена і подякувала їй за сміливість і принциповість.
На зустрічі Зеленська постала у чорному діловому костюмі, який складався із двобортного жакет і прямих штанів зі стрілками, і лавандової сорочки.
До лацкану перша леді прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova, з якою ми її неодноразово вже бачили.
Аутфіт Олена доповнила зачіскою з плетінням, ніжним макіяжем і золотими сережками-дугами.
Пані Паттен обрала для свого образу блідо-рожевий подовжений жакет, білий топ, штани і шовкову рожеву хустку з кольоровим принтом. Вона зробила собі укладання і насичений макіяж із акцентом на темно-бордовій помаді. Особливу увагу Праміла приділила золотим прикрасам.
Нагадаємо, на зустрічі з першою леді Латвії Зеленська з'явилася у чорному костюмі від українського бренду Artem Klimchuk із двобортним жакетом, на якому були вишиті колоски пшениці.
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