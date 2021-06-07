У лавандовій сукні і квіткових туфлях: Джилл Байден у ніжному образі відвідала клініку вакцинації

Перша леді США обрала для свого виходу аутфіт у ніжних відтінках.

Вчора, 6 червня, Джилл Байден відвідала клініку вакцинації у Гарлемській церкві у Нью-Йорку. Абиссинська баптистська церква пропонує вакцини від COVID-19 у Гарлемі, де рівень інфікування вищий, ніж у решті частини міста, але рівень вакцинації становить приблизно сім відсотків. Там перша леді поспілкувалася зі ЗМІ.

Джилл обрала цього дня ніжний аутфіт. На ній була сукня-футляр лавандового кольору, зверху якої вона одягла білий жакет. Вбрання Байден поєднала з туфлями-слінгбеками з квітковим принтом.

Джилл Байден / Getty Images

На шиї у першої леді було тришарове перлове намисто і золоті підвіски на ланцюжках.

Джилл зробила акуратну зачіску і макіяж з акцентом на очах. У вухах у неї були перлинні масивні сережки-пусети, а на обличчі — атласна бежева маска з квітковою вишивкою.

Джилл Байден / Getty Images

Раніше Байден потрапила в об'єктиви фотографів, коли повернулась з чоловіком відпочинку у місті Регобот-Біч. На дружині президента були чорні шкіряні штани, кеди і подовжена сорочка в смужку. Завершив лук чорний двобортний блейзер з золотими ґудзиками.

Джилл Байден / Associated Press

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Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

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