У лавандовій сукні і високих чоботах: новий образ прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр цього разу обрала вбрання ніжних відтінків.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Вона вийшла до журналістів у ніжному аутфіті. На Карін була лавандова сукня за коліна з V-подібним вирізом, зверху якої вона одягла жакет лілового відтінку.
Вбрання Жан-П’єр доповнила чорними високими гостроносими чоботами на підборах.
Як завжди, прессекретарка зробила собі об'ємне укладання з локонами, макіяж із персиково-димчатими тінями на повіках і світлим манікюром. Вуха вона прикрасила перлинними сережками, а руки – браслетами.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр сходила до гей-клубу, де зустрілася з дреґ-квінами в ефектних образах.
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