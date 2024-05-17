У лавандовій сукні і високих чоботах: новий образ прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Вона вийшла до журналістів у ніжному аутфіті. На Карін була лавандова сукня за коліна з V-подібним вирізом, зверху якої вона одягла жакет лілового відтінку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вбрання Жан-П’єр доповнила чорними високими гостроносими чоботами на підборах.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Як завжди, прессекретарка зробила собі об'ємне укладання з локонами, макіяж із персиково-димчатими тінями на повіках і світлим манікюром. Вуха вона прикрасила перлинними сережками, а руки – браслетами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр сходила до гей-клубу, де зустрілася з дреґ-квінами в ефектних образах.

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