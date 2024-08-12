У лавандовому костюмі і перлинних прикрасах: красива Камала Гарріс на передвиборчому мітингу

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії, віцепрезидент Камала Харріс виступила на передвиборчому мітингу у Лас-Вегасі.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Після виступу пона пофотографувалася зі своїми прихильниками.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Там вона постала у лавандовому штанному костюмі і білому топі, які поєднала зі шкіряними бежевими туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Вуха політикиня прикрасила золотими сережками з перлами, шию – золотим ланцюжком із перлами, а пальці – каблучками з камінням. До лацкану вона прикріпила срібну брошку з камінням у вигляді американського прапора.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс зробила акуратне укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку і молочний манікюр.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс у діловому костюмі і перлах виступила на міжнародному бієнале.

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