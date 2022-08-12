У лавандовому костюмі і з перлинними сережками: Ненсі Пелосі у ніжному образі виступила на пресконференції

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі виступила на пресконференції на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Там політикиня продемонструвала гарну обновку. Вона була одягнена у діловий штанний костюм лавандового кольору із коміром стійкою на жакеті.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила перлинними сережками, акуратною зачіскою та макіяжем із акцентом на малиновій помаді.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Пелосі підкреслила фігуру червоною сукнею міді.

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