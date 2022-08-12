У лавандовому костюмі і з перлинними сережками: Ненсі Пелосі у ніжному образі виступила на пресконференції

Політикиня поповнила гардероб гарним діловим вбранням.
Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі виступила на пресконференції на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.
Там політикиня продемонструвала гарну обновку. Вона була одягнена у діловий штанний костюм лавандового кольору із коміром стійкою на жакеті.
Аутфіт вона доповнила перлинними сережками, акуратною зачіскою та макіяжем із акцентом на малиновій помаді.
Нагадаємо, раніше Пелосі підкреслила фігуру червоною сукнею міді.
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