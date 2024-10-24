У лавандовому вбранні і перлинних прикрасах: імператриця Масако на урочистій церемонії

Імператриця Японії у ніжному образі з'явилася на заході.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако взяли участь у церемонії відкриття "Міжнародної конференції GEA 2024" у Токіо.

Масако обрала для своєї появи елегантний аутфіт. На ній було вбрання лавандового відтінку, яке складалося з сукні і жакета.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Образ імператриця доповнила молочним капелюхом із лавандовою смужкою. Вона зробила макіяж із чорними стрілками, персиковою помадою, вуха прикрасила перлинними сережками, а шию – перлинним намистом.

Імператор був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і світло-лавандову краватку з ромбами.

Нагадаємо, імператриця Масако під час відкриття Національного культурного фестивалю продемонструвала елегантний образ у вбранні кольору індиго, яке складалося з сукні міді з мереживом зверху та приталеного жакета з мереживними вставками по боках.

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