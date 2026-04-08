ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

У лавандовому вбранні і з букетом квітів: фотографи зазнімкували вагітну дружину віцепрезидента США в аеропорту

40-річна Уша Венс супроводжує чоловіка у робочій поїздці до Угорщини.

Автор публікації
Аліна Онопа
Уша і Джей Ді Венси

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зі своєю дружиною Ушею Венс з офіційним візитом прибув до Угорщини. Фотографи зазнімкували подружжя в аеропорту, коли воно йшло червоною доріжкою від літака.

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Уша, яка зараз вагітна четвертою дитиною, зявилася там у ніжному образі лавандового відтінку. На ній був вкорочений светр із короткими рукавами і шовкова спідниця міді. Вбрання вона поєднала з чорними замшевими туфлями на шпильках.

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

У пані Венс було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі. У вухах у неї були сережки-квіти з перлинами, а на руках — браслет і каблучка. У руках друга леді США тримала гарний букет квітів.

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Джей Ді був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, синю краватку, які доповнив чорними туфлями.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie