У лавандовому вбранні і з букетом квітів: фотографи зазнімкували вагітну дружину віцепрезидента США в аеропорту

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зі своєю дружиною Ушею Венс з офіційним візитом прибув до Угорщини. Фотографи зазнімкували подружжя в аеропорту, коли воно йшло червоною доріжкою від літака.

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Уша, яка зараз вагітна четвертою дитиною, зявилася там у ніжному образі лавандового відтінку. На ній був вкорочений светр із короткими рукавами і шовкова спідниця міді. Вбрання вона поєднала з чорними замшевими туфлями на шпильках.

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

У пані Венс було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі. У вухах у неї були сережки-квіти з перлинами, а на руках — браслет і каблучка. У руках друга леді США тримала гарний букет квітів.

Уша і Джей Ді Венси / © Associated Press

Джей Ді був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, синю краватку, які доповнив чорними туфлями.