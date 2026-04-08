У лавандовому вбранні і з букетом квітів: фотографи зазнімкували вагітну дружину віцепрезидента США в аеропорту
40-річна Уша Венс супроводжує чоловіка у робочій поїздці до Угорщини.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зі своєю дружиною Ушею Венс з офіційним візитом прибув до Угорщини. Фотографи зазнімкували подружжя в аеропорту, коли воно йшло червоною доріжкою від літака.
Уша, яка зараз вагітна четвертою дитиною, зявилася там у ніжному образі лавандового відтінку. На ній був вкорочений светр із короткими рукавами і шовкова спідниця міді. Вбрання вона поєднала з чорними замшевими туфлями на шпильках.
У пані Венс було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі. У вухах у неї були сережки-квіти з перлинами, а на руках — браслет і каблучка. У руках друга леді США тримала гарний букет квітів.
Джей Ді був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, синю краватку, які доповнив чорними туфлями.