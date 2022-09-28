У лавандовому жакеті і квітковій сукні: Джилл Байден у ніжному аутфіті зустрілася зі студентами-поетами

Джилл Байден організувала у Білому домі читання Class of 2022 National Student Poets для цьогорічної групи національних студентів-поетів, які прочитали свої твори.

Під час свого виступу перша леді зізналася, що вона іноді зверталася до поезії, щоб знайти радість у словах інших людей, зокрема, коли вона не могла заснути чи була схвильована, пише Your Valley.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

"У словах інших я знайшла контури власної радості. Я знайшла місце, щоб викласти свої страхи. Я знайшла компас, який провів би мене через найтемніші ліси. І на сторінці, заплутаній у поспішних рядках, у плямах чорнила, я опинилася", - сказала Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На зустрічі перша леді постала у білій сукні міді з квітковим принтом, зверху якої одягла лавандовий жакет. Вбрання вона доповнила замшевими фіолетовими туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками у вигляді квітів, а шию – перлинною підвіскою на тонкому ланцюжку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Каблучка з камінням і французький манікюр завершили чарівний образ Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями перша леді продемонструвала повсякденний лук у блідо-рожевому жакеті і кедах.

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