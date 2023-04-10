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У лавандовому жакеті і квітковій сукні-футлярі: ніжний аутфіт Джилл Байден

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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472
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У лавандовому жакеті і квітковій сукні-футлярі: ніжний аутфіт Джилл Байден

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США продемонструвала лук у ніжний кольорах.

Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден йшли від борта Marine One після прибуття до Вашингтона. Подружжя провело вікенд у своїй заміській резиденції у Кемп-Девіді.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді мала жіночний жіночний образ. На ній був жакет лавандового відтінку і біла сукня-футляр з квітковим принтом. Вбрання вона поєднала із синіми замшевими туфлями на шпильках.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Шию Джилл прикрасила підвісками на золотих ланцюжках. Волосся місіс Байден уклала в локони і одягла на обличчя чорні окуляри-авіатори.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а для перельоту до Кемп-Девіду Джилл обрала блакитний жакет, спідницю до колін і блакитні кросівки.

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Дата публікації
Перегляди
472
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