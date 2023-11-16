У лавандовому жакеті і квітковій сукні: ніжний аутфіт Джилл Байден

Джилл Байден взяла участь у заході з нагоди святкування Національної премії студентів-поетів 2023 року, який відбувся в аудиторії South Court у комплексі Білого дому у Вашингтоні.

Там перша леді з'явилася у ніжному аутфіті, у якому ми її неодноразово бачили. На ній був жакет лавандового відтінку і біла сукня-футляр із квітковим принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання Джилл скомбінувала із замшевими фіолетовими туфлями-човниками на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха елегантними сережками з камінням, шию – ланцюжками з підвісками, а руки – перлинним браслетом і годинником. До лацкану вона прикріпила брошку з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден в образі кішки з'явилася на святкуванні Геловіна у Білому домі.

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