У лавандовому жакеті і сукні з квітковим принтом: Джилл Байден сходила до бібліотеки

Перша леді США продовжує свою традицію носити вбрання з флористичним принтом.
Джилл Байден відвідала вчора, 12 липня, Бібліотеку Конгресу у Вашингтоні. Компанію їй склала перша леді Мексики Беатріс Гутьєррес Мюллер.
Пані Байден обрала для себе ніжний аутфіт. На ній був лавандовий жакет і біла сукня-футляр з квітковим принтом. Взула перша леді замшеві туфлі-човники фіолетового кольору.
Свій образ Джилл доповнила зачіскою з локонами, макіяжем з акцентом на очах, перлинними сережками, делікатними ланцюжками і золотими браслетами.
Беатріс Гутьєррес Мюллер була одягнена у сіро-білий костюм з принтом, білу сорочку і темно-коричневі босоніжки на стійких підборах.
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