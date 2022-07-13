У лавандовому жакеті і сукні з квітковим принтом: Джилл Байден сходила до бібліотеки

Перша леді США продовжує свою традицію носити вбрання з флористичним принтом.

Джилл Байден відвідала вчора, 12 липня, Бібліотеку Конгресу у Вашингтоні. Компанію їй склала перша леді Мексики Беатріс Гутьєррес Мюллер.

Пані Байден обрала для себе ніжний аутфіт. На ній був лавандовий жакет і біла сукня-футляр з квітковим принтом. Взула перша леді замшеві туфлі-човники фіолетового кольору.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій образ Джилл доповнила зачіскою з локонами, макіяжем з акцентом на очах, перлинними сережками, делікатними ланцюжками і золотими браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Беатріс Гутьєррес Мюллер була одягнена у сіро-білий костюм з принтом, білу сорочку і темно-коричневі босоніжки на стійких підборах.

Джилл Байден і Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Беатріс Гутьєррес Мюллер і Джилл Байден / Фото: Associated Press

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