У обтислій чорній сукні з прозорими рукавами: Карла Бруні відвідала Єлисейський палац

Карла Бруні-Саркозі та Ніколя Саркозі / © Associated Press

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Саме у цій знаменитій резиденції відбулося її весілля з чоловіком Ніколя Саркозі, який на момент їхнього розпису був президентом Франції. Пара одружилася 2 лютого 2008 року у Зеленій кімнаті Єлисейського палацу. Це була скромна церемонія із 20 гостями, яку провів тодішній мер міста.

Саме тому, коли Карла піднімалася сходинками палацу, щоб відвідати офіційну вечерю, влаштовану президентом Франції Еммануелем Макроном на честь президента Бразилії, вона просто сяяла. 57-річна жінка одягла на цей захід чорну сукню з оксамиту з прозорими довгими рукавами. Образ колишня перша леді доповнила золотим клатчем та золотим кольє.

Карла Бруні-Саркозі та Ніколя Саркозі / © Associated Press

Зараз, коли пара живе своє щасливе життя та виховує спільну дочку Джулію, вони зрідка відвідують такі світські вечері разом.

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Сама ж Карла не залишила свою роботу моделі та співачки, і продовжує іноді з’являтися на показах, світських заходах та давати концерти. Нещодавно вона також відвідала Каннський кінофестиваль, у межах якого відбулася світська вечеря, організована ювелірним брендом Chopard. Там Бруні вийшла на фотокол з колегами-супермоделями 90-х — Геленою Крістенсен та Євою Герциговою.

Карла Бруні, Гелена Крістенсен, Єва Герцигова / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press Карла Бруні / © Associated Press Карла Бруні / © Associated Press Карла Бруні / © Getty Images Карла Бруні / © Getty Images Карла Бруні / © Getty Images Карла Бруні / © Getty Images Карла Бруні / © Getty Images Карла Бруні / © Associated Press Карла Бруні / © Getty Images Карла Бруні / © Getty Images Карла Бруні / © Associated Press Карла Бруні / © Associated Press Карла Бруні / © Associated Press Карла Бруні / © Getty Images